Седокова дала объяснения по поводу смерти Тиммы

В начале декабря 2024 года Анна Седокова и Янис Тимма оформили развод. Со стороны казалось, что экс-супруги сумели сохранить дружеские отношения. Однако 16 декабря, на свой день рождения, певица бывшего мужа не пригласила. А 17 декабря тот покончил с собой. По слухам, баскетболист так и не смирился с разводом.

В конце декабря того же года Яниса Тимму проводили в последний путь в его родной Латвии. Однако спортсмен пока так и не упокоился - идут разбирательства относительно смерти мужчины. Поговаривают, что Янис Тимма мог наложить на себя руки под давлением постороннего человека. Кто-то и вовсе полагает, что спортсмена могли убить.

Несмотря на всевозможные слухи, его бывшая супруга Анна Седокова упорно молчит. Лишь раз она публично выступила: когда узнала о смерти Яниса Тиммы, артистка записала видеообращение, в котором сообщила, что последние годы жила в аду. А потом стало известно, что Анна попала в больницу с нервным срывом.

Сейчас же стало известно, что Седокова была опрошена. Об этом рассказал журналистам криминалист Михаил Игнатов. Однако говорить о полноценном допросе еще рано, подчеркнул он.

"Анна опрошена в качестве свидетеля. Потому что никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Она не допрошена, у нее объяснения взяли. Это совершенно разные вещи", - сообщил криминалист для NEWS.ru.

В ходе расследования смерти Яниса Тиммы проверяются его переписки, опрашиваются люди, с которыми он общался незадолго до ухода из жизни. У следователей много работы, о ее итогах говорить еще рано.

"Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что присутствовали переписки с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства", - отметил специалист.