Число жертв пожара на курорте в Турции превысило шесть десятков

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции увеличилось до 66. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Пострадал в результате ЧП 51 человек.

Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. По предварительным данным, пожар возник около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. Утром турецкие власти утверждали, что пожар взят под контроль.

В посольстве России в Турции не получали данных о россиянах, пострадавших в пожаре на курорте. По данным властей, все погибшие – граждане Турции, передает ТАСС. Причины и обстоятельства трагедии выясняет прокуратура.