Лорен Санчес с декольте до пупа отобрала славу у жены Трампа на инаугурации

Накануне, 20 января, в США состоялась инаугурация нового американского президента. Им стал республиканец Дональд Трамп. На торжественной церемонии, которая в этот раз прошла в здании Капитолия, присутствовало множество именитых гостей. Но звездой вечера, разумеется, стал Дональд Трамп.

Многие, впрочем, предполагали, что его супруга Мелания привлечет самое большое внимание. По случаю инаугурации супруга словенская модель предстала перед публикой в стильном темно-синем пальто, на шпильках и с убранными в пучок волосами. Изюминкой образа стала классическая шляпка, которая наполовину закрыла лицо Мелании.

Этот образ произвел фурор по всему миру, однако триумф первой леди оказался недолгим. Все внимание прессы и общественности привлекла к себе Лорен Санчес, возлюбленная самого богатого человека в мире Джеффа Безоса. Дело в том, что 55-летняя Лорен, грубо нарушив протокол, явилась на инаугурацию в наряде с декольте до пупа. В Сети распространились фото и видео, как на ее грудь заглядывается оказавшийся рядом Марк Цукерберг.

В итоге пользователи Сети уже второй день обсуждают провокационный наряд Лорен, ругают за безвкусие и попрание протокола, удивляются ее смелости (или глупости).