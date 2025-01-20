Макрон набирает добровольцев для потенциальной мобилизации

Эммануэль Макрон объявил о старте проекта, позволяющего призвать добровольцев для потенциальной мобилизации и усиления Вооруженных сил Франции. Нынешние усилия по обеспечению безопасности страны президент назвал недостаточными. Он обратил внимание на угрозы, которые, по его мнению, все активнее скапливаются вокруг Парижа, передает издание Le Monde.

"Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда придет время, для подкрепления армии на материковой части Франции или в других местах", - сообщил Макрон во время выступления перед военными в Сесон-Севинье.

При этом французский лидер отметил, что хочет предложить молодым ребятам "твердое обязательство" и "дать им выбор служить", вот только ничего конкретного по своей инициативе он не озвучил.

Ранее появилась информация, будто премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку французских и британских войск на Украину в качестве миротворческих сил. Якобы президент Франции и премьер Британии рассматривают возможность отправить солдат на Украину после заключения потенциальной сделки по прекращению конфликта. Детали переговоров держатся в секрете.