Певица Валерия: "Когда говорят "бьет - значит любит", я в это не верю"

Певица Валерия счастлива в третьем браке. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. А ведь после развода с продюсером Александром Шульгиным артистка была уверена, что уже не обретет счастья в любви. Дело в том, что в отношениях с Шульгиным, от которого родила дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения, певица годами переживала домашнее насилие. Однако рассказать об этом смогла рассказать лишь годы спустя после развода.

"Совершенно точно я не смогла бы простить рукоприкладства, физической агрессии, потому что в моей жизни этого было много. Мне кажется, человек в такие моменты предает чувства. Когда говорят "бьет — значит любит", я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль", - категорично заявила Валерия.

В этом году будет 21 год, как певица в браке с Иосифом Пригожиным. Артистка и продюсер практически все время вместе, однако не надоедают друг другу и не дают повода для ревности. Валерия считает, что именно то обстоятельство, что они не расстаются, и позволяет избежать неприятных чувств и недосказанностей.

"Если бы мы с мужем жили или работали порознь, разъединялись или уезжали друг от друга в командировки, возможно, и была бы ревность, ведь само расстояние уже может наводить на ненужные мысли. Но поскольку мы все время вместе, смысла ревновать нет", - заключила артистка.

Валерия не скрывает секрета счастливого брака с Иосифом Пригожиным. По ее мнению, их союз успешен благодаря общим интересам и взаимному уважению, передает lady.mail.ru.