Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на турецком курорте

В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции разгорелся сильный пожар. По предварительным данным, возгорание возникло около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. В результате происшествия число жертв составило 66 человек, пострадало 51.

Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим происшествием. На официальном сайте Кремля появился текст телеграммы российского президента.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - обратился к Эрдогану Путин.

Отметим, что в посольстве России в Турции не получали данных о россиянах, пострадавших в пожаре на курорте. По данным властей, все погибшие – граждане Турции. Причины и обстоятельства трагедии выясняет прокуратура