Зеленский отказался сокращать армию Украины в пять раз

Сегодня, 21 января, Владимир Зеленский прибыл в Давос в Швейцарии. Украинский лидер принял участие во Всемирном экономическом форуме. В рамках своего выступления на мероприятии Зеленский отверг идею сокращения армии Украины в пять раз, передает ТАСС.

"Не будет. Мы не дадим этого сделать", - заявил украинский лидер, считающий, что такого сокращения армии могут потребовать от Украины на переговорах по урегулированию.

Тем временем на Украине призвали Зеленского объяснить, на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По мнению украинской журналистки Дианы Панченко, он должен показать это новому президенту США. Так она отреагировала на пост Зеленского о том, что при Трампе появился шанс на достижение "настоящего мира".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов на заключение сделки с Россией. При этом президент США добавил, что о конкретных сроках прекращения боевых действий можно будет говорить только после начала диалога с президентом России Владимиром Путиным.