Сын актрисы Марии Шукшиной ушел на СВО

В новом выпуске скандально известной передачи Андрея Малахова появилась информация, что сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился на СВО. Об этом рассказали соседи. По их словам, случилось это еще весной 2024 года. Эту информацию прокомментировала пришедшая на шоу дочь Марии Шукшиной Анна. Она призналась, что порядка пяти лет не общалась с братом, поэтому она не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Да и с матерью Анна тоже практически не контактирует. По словам наследницы актрисы, новость о том, что брат Макар Касаткин ушел на СВО, стала для нее неожиданной.

Сама Мария Шукшина давно не снимается в телешоу. Актриса ведет закрытый образ жизни. Она не посещает светских мероприятий, крайне редко дает интервью, причем о личной жизни в беседе с журналистами предпочитает не говорить.

Известно, что актриса официально была трижды замужем. От этих браков у нее четверо детей от разных мужчин. Та дже дочь Анна родилась, когда Мария Шукшина состояла в браке с переводчиком Артемом Трегубенко. Сын Макар появился на свет от союза актрисы с бизнесменом Алексеем Касаткиным. А юрист и предприниматель Борис Вишняков стал отцом сыновей-близнецов Марии Шукшиной Фомы и Фоки.