Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан

Андрей Белоусов прибыл в Ташкент. В ходе официального визита он проведет переговоры со своим коллегой, генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством Узбекистана. Кроме того, российский министр обороны обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознаменного мотострелкового полка с освобождением Времевки в ДНР. Штурмовые подразделения группировки "Восток" зачистили от противника около 600 зданий и строений, освобождая Времевку.

А в конце 2024 года Андрей Белоусов проверил подготовку морской пехоты Черноморского флота. Бойцы-контрактники проходят там боевое слаживание, а также знакомятся с азами тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовки. Занятия проводят офицеры, принимающие участие в СВО.