Мишустин вручил премии правительства в области культуры

400 миллионов рублей будет выделено на развитие киноиндустрии на Дальнем Востоке. Это позволит открыть регион для самой широкой аудитории и привлечь к творчеству молодое поколение кинематографистов. Об этом в ходе вручения премий правительства в области культуры за прошедший год заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ответственность людей творческих профессий всегда невероятно высока, ведь культура одной из первых реагирует на ключевые события истории. Один из лауреатов - Эдгард Запашный - отмечен наградой за созданный им Всемирный фестиваль циркового искусства. Кроме того, премии правительства получили создатели документального фильма "Наши герои" об участниках СВО, всероссийская акция "Вышитая карта России", проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера", серия живописных произведений "Амурская баллада", мюзикл "Петр Первый", а также документальный фильм о башкирском поэте Мустае Кариме.