Объявлены победители первого в году конкурса Фонда президентских грантов

В Москве объявили победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году.

Лучшими признаны полторы тысячи претендентов. Всего же было подано 10 тысяч заявок. Как рассказал председатель координационного комитета конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, среди лидеров по количеству проектов - Санкт-Петербург, Самара и Челябинская область. Также активно участвуют и новые регионы. Более 200 проектов посвящены Году защитника Отечества. На их реализацию направят более 800 миллионов рублей.