Путин и ас-Сиси: о чем беседовали лидеры России и Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного недавно между Израилем и движением ХАМАС. Кстати, в этой связи российский президент высоко оценил посреднические усилия Египта и других стран по содействию достижения договоренностей. Также Путин и ас-Сиси поговорили о Сирии и сошлись во мнении, что необходимо уважать ее суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, стороны бсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС "Эд-Дабаа, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя египетского президента Мухаммеад аш-Шинави.

Разумеется, зашла речь и о ситуации на Украине. Путин и ас-Сиси поговорили о некоторых вопросах, включая последние события в зоне конфликта.