Тревога на всех постах! Европейские страны, которые ещё вчера дерзили Москве и Пекину, грозились дать отпор российской агрессии, если она случится, вдруг почувствовали себя осиротевшими. В американском доме новый хозяин, и плевать он хотел на разных поляков и прибалтов с высокой колокольни.

Америка уважать никого не будет. Судорожные попытки заслужить любовь и покровительство большого американского брата пока разбиваются о ледяную надменность Дональда Трампа. Очнулся бывший президент Польши Квасьневский и пробормотал: "Польша, конечно, не самый важный партнёр США - нам нужно излечиться от мании величия".

Действующий премьер Польши Дональд Туск попросил министра иностранных дел страны рекомендовать польским консульствам в США быть готовыми к депортации поляков из Соединённых Штатов. А бывший премьер Моравецкий, прибывший в Вашингтон на поклон к новому начальству, документы забыл, охрана его и не узнала. Пытался показать свой портрет из "Википедии" - не помогло. Никто и звать никак.

Президент Литвы Науседа порадовал новое начальство: отчитался, что его страна израсходует на оборону аж 6 процентов ВВП. Спасибо Трампу, что заставил тратить деньги! Но в Америке такого усердия даже не заметили. Литва? Это вообще где?

Их и раньше-то за первый сорт не считали. Ушедший Байден успел ограничить поставки микрочипов Польше и Прибалтике, как странам второй свежести. Отдав предпочтение старой Европе и Японии с Кореей. Европейским политикам показали прямо, где их место, кто они и чего стоит их мнение. Гордые поляки, поняв ситуацию, изобрели себе нового политического лидера, который набирает популярность в соцсетях. Зовут просто - Бобёр. Не настоящий, зато хоть симпатичный и шагает гордо.

Такой он, новый мир. В котором всё в действительности не так, как на самом деле.