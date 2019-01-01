У Фрейи Зильбер нашелся еще один ребенок

Андрей Малахов продолжает разбираться в последних месяцах жизни Фрейи Зильбер. Несколько лет назад девушка впервые появилась в студии телешоу и объявила, что ждет ребенка от сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. Поначалу словам девушки, которую Макар якобы бросил сразу, как узнал о ее интересном положении, мало кто поверил. Однако Фрейя сделала ДНК-тест после того, как родился малыш, и он подтвердил отцовство Макара. Одно время Зильбер одна воспитывала сына, но в какой-то момент отдала его именитой бабушке.

После этого Фрейя ушла в тень, о ней почти не было новостей. И вот в конце 2024 года стало известно, что Зильбер умерла. Сообщалось, что ее нашли мертвой в квартире, вокруг якобы валялись шприцы. О жизни Фрейи Андрей Малахов снял пару программ. Если в первой части в студии появилась мать Зильбер, до конца не верящая в то, что та умерла, то во второй - экс-возлюбленный, от которого Фрейя родила дочь.

"Мы познакомились в 2019-м, она проявила инициативу. Да, была своеобразная, необычная, сразу понравилась мне. Мы начали встречаться, потом стали жить вместе. Про сына она рассказывала, конечно, у нас еще есть дочь — ей почти три года, зовут Ирина, она со мной живет", - сообщил мужчина.

Он рассказал, что поначалу все было хорошо, но когда девочке исполнилось два с половиной месяца, Фрейя сильно изменилась. У нее развилась послеродовая депрессия, она боялась, что до конца жизни будет только кухаркой и домработницей. Затем Зильбер снова увлеклась запрещенными веществами. Однажды в ходе ссоры Фрейя набросилась на возлюбленного с ножом. В результате за семьей пристально следили органы опеки.

Несмотря на то, что Зильбер пыталась бороться с зависимостями и наладить семейную жизнь, у нее ничего не получилось. В какой-то момент она ушла и, по словам экс-возлюбленного, могла внезапно объявиться и снова пропасть. Однако дочь Ирину Фрейя очень любила. Сейчас воспитанием девочки занимается отец, ему помогают родственники.

К слову, говорят, у Зильбер есть еще дочь - самый старший ребенок, который якобы появился на свет, когда Фрейя еще была совсем юной. Воспитанием девочки будто бы занималась мать Зильбер.