Дипломат Попов: Трамп понимает, что Америка в упадке

Выделение американской помощи Украине приостановлено на 90 дней. Означает ли это, что Трамп надеется за три месяца убедить Москву и Киев заключить некое соглашение? Какую "сделку" он собирается предложить? И может ли Китай быть привлечён к разрешению украинского конфликта?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ветераном советской и российской дипломатии, чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Трамп понимает, что Америка в упадке. Он же видит это, он бизнесмен и политик. США не в состоянии так много тратить за рубежом, надо же думать и о своих гражданах. У них огромное количество проблем", - отметил он.

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