ПВО сбила за ночь восемь дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отбили очередную попытку атаки киевского режима объектов на российской территории. В течение прошедшей ночи сбито восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили по одному украинскому дрону над территориями Курской и Воронежской областей. Над Ростовской областью, по данным Минобороны, сбито шесть беспилотников ВСУ.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома. А в поселке Марьино в Донецке - во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка". Пострадавших и разрушений на земле нет. Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверяют саперы. Детский сад временно закрыт.