Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Владимир Ерофеев вместе со своей штурмовой группой во время наступления на позиции ВСУ скрытно подобрался к вражескому опорному пункту и внезапно атаковал противника. Владимир в стрелковом бою лично уничтожил несколько пехотинцев. Застигнутые врасплох неонацисты понесли потери и отступили. А наши военные захватили форпост.

Виталий Дандыль, водитель отряда БАРС-32, вынес из-под огня трёх раненых военнослужащих и выдвинулся с передовой в медицинское подразделение. По дороге автомобиль подвергся атаке вражеского fpv-дрона и загорелся. Виталий эвакуировал пострадавших бойцов из горящей машины, перенёс их в безопасное место и продолжил оказывать медпомощь до прибытия группы эвакуации. Несмотря на полученные ранения, все бойцы были спасены и доставлены в медучреждение.