Орбан назвал Украину попрошайкой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на пресс-конференции после переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо. Они крайне негативно отнеслись к решению Киева прекратить транзит российского газа, а также его отказ вести переговоры по этому вопросу с Братиславой. По мнению Орбана, Украина ведет себя неприемлемо.
"Мы готовы уважать их, но мы требуем уважения к себе. И если мы поднимаем серьезный вопрос, то они должны его с нами обсудить", - заявил Орбан.
При этом он отметил положение Украины, которое, считает премьер-министр Венгрии, только ухудшилось. Орбан высказал мнение, что Украина находится в роли просителя и не вправе диктовать свои условия Братиславе и Будапешту, которые являются членами Евросоюза, тогда как она лишь кандидат на вступление в ЕС, передает ТАСС.
"Они потеряли пятую часть своей страны, а их промышленность лежит в руинах. Они не могут обеспечить свое существование, но ведут себя так, будто в состоянии диктовать нам свои условия. На самом деле они находятся в положении просителя, но просить тоже надо уметь", - заключил Орбан.