Орбан назвал Украину попрошайкой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на пресс-конференции после переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо. Они крайне негативно отнеслись к решению Киева прекратить транзит российского газа, а также его отказ вести переговоры по этому вопросу с Братиславой. По мнению Орбана, Украина ведет себя неприемлемо.

"Мы готовы уважать их, но мы требуем уважения к себе. И если мы поднимаем серьезный вопрос, то они должны его с нами обсудить", - заявил Орбан.

При этом он отметил положение Украины, которое, считает премьер-министр Венгрии, только ухудшилось. Орбан высказал мнение, что Украина находится в роли просителя и не вправе диктовать свои условия Братиславе и Будапешту, которые являются членами Евросоюза, тогда как она лишь кандидат на вступление в ЕС, передает ТАСС.