Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника на стратегически важных направлениях. За сутки потери ВСУ составили более 1680 военнослужащих. Уничтожены свыше десятка артиллерийских орудий и бронемашин. Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и шесть реактивных снарядов западного производства. А также более полутора сотен вражеских беспилотников.

На Кураховском направлении сорвана попытка ротации ВСУ в районе села Дачное. Артиллеристы, получив координаты дислокации противника от воздушной разведки, точным залпом "Града" уничтожили скопление бронетехники и живой силы врага.

На Ореховском направлении точно сработали расчеты гаубиц Д-30. Удар 122-миллимитрового орудия сорвал доставку материальных запасов украинских боевиков на передовой. А на Южно-Донецком направлении в ходе атаки Сахалинских штурмовиков уничтожен командный пункт ВСУ. Бой был сложным. Подойти вплотную к укрепленному зданию не получалось - на крыше была расположена огневая точка неприятеля. Опорник окружили и заняли оборону. Вперед пошел командир, ему удалось подобраться к врагу вплотную и огнём из ручного гранатомёта уничтожить расчёт неприятеля. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, сахалинцы представлены к государственным наградам.

В Курском приграничье врага громят и на земле, и в воздухе. Экипажи вертолетов Ка-52 сорвали ротацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Огонь вели по заданным координатам. Разведка подтвердила - все цели успешно поражены, пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета. Сокрушительный удар по опорным пунктам неонацистов нанесли расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Залп 220-миллиметровых термобарических снарядов не оставил противнику ни малейшего шанса на спасение.