Над Крымом сбили семь вражеских дронов

Вечером 21 января, с 19.20 до 20.15 по московскому времени, дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских дронов над территорией Республики Крым, сообщили в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Отметим, что это уже вторая попытка киевского режима за день атаковать Крым. Ранее три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над Черным морем в период с 10.45 до 11.00 по московскому времени. Дроны направлялись к побережью Республики Крым.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР. Также Вооруженные силы поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, силы ПВО за сутки сбили четыре бомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 156 беспилотников.

Помимо этого, в Минобороны сообщили о ночной атаке украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что над территорией шести российских регионов сбито 55 дронов ВСУ.