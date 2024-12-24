Специалисты расшифровали последнее послание Яниса Тиммы

В ночь на 17 декабря 2024 года покончил с собой бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма. Говорят, спортсмен так и не смирился с разводом. Когда известие о смерти Яниса распространилось в Сети, там же стало появляться и видео, записанное на камеру у подъезда дома, где в последнее время жил Тимма. На кадрах хорошо видно, как мужчина что-то надиктовывал на телефон. Вскоре после этого тело Яниса будет обнаружено на лестнице.

До сих пор многие гадали, кому же адресовал свои послания баскетболист. Предполагалось, что Янис записывал голосовые Анне Седоковой. В ситуации решили разобраться эксперты программы "Пусть говорят". В студию была приглашена специалист по технике речи Ксения Телешова. Она рассказала, что вместе с другими экспертами попыталась разобраться, что же сказал Тимма перед смертью.

"Мы провели консилиум и целый день вместе с другими экспертами изучали запись. Важно понимать, что Янис из Латвии, речь у него не чисто русская, поэтому могут быть искажения. Но нам удалось расшифровать такие слова: "Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня, не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да, и все…? Давай-давай", - процитировала баскетболиста Телешова.

Исходя из содержания записи, точно нельзя сказать, что Янис Тимма адресовал последнее послание именно Анне Седоковой. Отметим, что сама певица пока не дала ни единого комментария о смерти бывшего мужа и молчит о том, что многие друзья и родственники баскетболиста в весьма негативном ключе высказываются о ней.