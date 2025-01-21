Более 70 человек стали жертвами пожара на турецком курорте

В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции разгорелся сильный пожар. По предварительным данным, возгорание возникло около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания.

Сейчас стало известно, что число жертв пожара возросло до 76, сообщает РИА Новости. Кроме того, завтра, 22 января, объявлено днем траура. А еще турецкий президент пообещал, что все причастные к произошедшему понесут ответственность, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим происшествием.

Кстати, в посольстве России в Турции не получали данных о россиянах, пострадавших в пожаре на курорте. По данным властей, все погибшие – граждане Турции. Причины и обстоятельства трагедии выясняет прокуратура.