Арктическая экспедиция МЧС России прибыла в Красноярский край

В Красноярском крае сегодня встречали частичку Вечного огня. Доставили его в Дудинку участники арктической экспедиции МЧС.

На нулевом причале путешественников приветствовали представители коренных малочисленных народов Таймыра. Вместе со спасателями они возложили цветы к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В морском порту зажгли ещё одну лампаду. Теперь её путь лежит в Диксон - самый северный населенный пункт страны. Спасатели несут эстафету памяти через всю Артику, этот путь длиною более 14 тысяч километров. Участников экспедиции проверяют на прочность суровые ветра, метели и холода, столбики термометров в регионе опустились ниже 45 градусов.