Южные территории США завалило снегом

Непогода за океаном - рекордный снегопад накрыл южные территории США и побережье Мексиканского залива. Редкий холодный шторм принёс с собой обильные осадки.

Обычно здесь хозяйничают торнадо, но в этот раз пальмы и дома стоят среди сугробов, высота которых местами достигает 10 сантиметров. Рады циклону местные жители - это время для игр в снежки. Зимней забавой даже увлеклись монахини и священник одной из католических церквей Луизианы.

Из-за непогоды закрыты некоторые трассы, тысячи авиарейсов задержаны или отменены. По данным местных СМИ, последний раз такое было в шестидесятых годах прошлого века.