Восемь человек погибли в результате операции Израиля в Дженине

До восьми человек возросло число погибших в результате израильской операции в палестинской автономии Дженин на западном берегу Иордана. Ранены более 35 жителей.

Тель-Авив заявил, что акция под названием "Железная стена" призвана искоренить терроризм, продлится она несколько дней. Сначала город атаковали беспилотники, затем вошла бронетехника, прикрывают их ударные вертолёты. Вместе с ЦАХАЛ действуют спецназ и пограничники.

Операцию начали после беспорядков в регионе и в ответ на гибель израильского резервиста. Всё это происходит на фоне сделки Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Новые атаки рискуют поставить хрупкое перемирие под угрозу срыва.