Трамп задумался о продолжении поставок оружия Украине

Американские власти изучают возможность продолжения военных поставок Украине, заявил Дональд Трамп. Так президент США ответил на вопрос журналиста о намерении Вашингтона продолжать снабжать Киев вооружением.

Трамп снова заявил представителям СМИ, что его запланированные контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени". Американский лидер отметил, что по итогам этой беседы он рассчитывает "понять, как все сложится". Президент США добавил, что украинский конфликт он обсуждал недавно и с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились предположения, что Трамп все же продолжит поставки оружия на Украину. Аналитики считают, что американский лидер намерен таким образом успокоить европейских союзников США, которые не уверены в своей способности полноценно поддерживать Киев.