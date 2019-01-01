Сирия разорвала договор с Россией о порте Тартус

Договор с Россией об управлении портом Тартус разорван. Инвестиционное соглашение с российской "Стройтрансгаз", заключенное в 2019 году, аннулировано, сообщил газете Al Watan представитель новых сирийских властей, директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

По словам Джуди, власти решили, что все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Он отметил, что правительство переходного периода занимается реструктуризацией порта, чтобы восстановить его полноценную работу. В частности, власти снизили таможенные сборы для ряда товаров на 60%.

Соглашение со "Стройтрансгазом" было рассчитано на 49 лет. В соответствии с ним, российская компания планировала инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов и управлять портом. Тартус – второй по величине порт в Сирии. Он имеет стратегическое значение, там находятся корабли ВМФ России.

Москва ведет переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы сохранить военное присутствие. После падения режима Асада Россия предложила использовать базы Хмеймим и Тартус для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Новая сирийская власть обещала гарантировать их безопасность.