В Госдуме озаботились гибелью Лермонтова в 1841 году

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова в 1841 году. Соответствующий запрос он направил в ведомство.

По словам депутата и Народного артиста России на протяжении многих десятилетий лермонтоведы и эксперты в области криминалистики заявляют о недобросовестности расследования, которое было проведено сразу после гибели поэта на дуэли в середине 19 века.

Бурляев напомнил, что согласно официальному заключению пуля попала в тело Лермонтова "снизу вверх, под углом почти в 40 градусов". Это "невероятная для ровной поверхности траектория", считает депутат.

В этой связи он попросил СКР провести расследование обстоятельств убийства поэта.

"Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в обращении депутата, которое цитирует РИА Новости.