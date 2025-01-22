Ежемесячные расходы россиян в прошлом году выросли на 6%

Россияне в прошлом году ежемесячно тратили в среднем около 39,5 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом траты выросли на 6%, учитывая инфляцию.

Номинальные расходы россиян выросли на 17%, пишет РБК со ссылкой на данные лаборатории "СберИндекс". Инфляция по итогам года составила 9,52%.

Самый заметный рост показали расходы в возрастных категориях от 25 до 49 лет. Их траты увеличились на 8,8%.

Так, россияне в возрасте 35–39 лет тратили в среднем 53 тысячи рублей ежемесячно. Чуть меньше — 52,3 тысячи и 51,6 тысячи — расходовали россияне 40–44 и 30–34 лет соответственно. Наименьший рост закономерно приходится на возраст 15-19 лет, поскольку подростки чаще всего не имеют собственных источников дохода. Молодые люди в среднем тратили 23,8 тысячи рублей. Расходы людей старше 75 лет снизились на 3,2%

Аналитики отмечают, что на траты в период 35–40 лет главным образом влияют дети. По сравнению с ними молодые россияне до 24 лет тратят в четыре раза больше средств на медиаконтент и СМИ, и на 71% больше на общепит. Люди старше 65 больше тратят на здоровье и продукты.