Мощные взрывы прогремели ночью и ранним утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Целями стали военные объекты неонацистов, в том числе аэродром в Староконстантинове, где ВСУ размещали натовскую авиатехнику. Также серия детонаций - в Одессе и Николаеве. Уничтожены склады с боеприпасами и места дислокации вооружённых формирований. Как неоднократно отмечали в нашем Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши десантники и мотострелки штурмуют пригороды Красноармейска и стремительно продвигаются в районе Великой Новосёлки.

Этот заброшенный дом, в котором боевики устроили командный пункт, удалось взять не сразу. Они долго отстреливались. Но улучив момент, когда националисты перезаряжали пулемет, штурмовики подбежали к подвалу и забросали его противотанковыми минами. И вот так наши бойцы в Великой Новоселке забирают у противника одну улицу за другой (см. видео).

Великая Новоселка в "огненном" мешке. Но военные решили не закрывать его наглухо. Оставили боевикам узкую горловину для отхода. Замысел в том, чтобы вынудить как можно большее число бандеровцев бросить укрытия за стенами домов и двинуться в чистое поле. Где от пуль и осколков уже не спрячешься.

Эту группу, запертую в блиндаже, штурмовики могли бы ликвидировать в течение 10 минут. Но старший отряда уговаривает противника сдаться. Переговоры шли долго. В итоге пятеро боевиков согласились сложить оружие. Тот случай, когда наши бойцы, рискуя своими жизнями, спасают жизни националистов. Тех самых, которые еще час назад стреляли по штурмовикам.

Численный состав последних трех батальонов ВСУ в Новоселке тает на глазах. А соотношение сил сегодня 1 к 10. То есть на одного националиста – десять российских бойцов. И так же в технике и артиллерии.

На Красноармейском направлении после освобождения поселка Волково в "минус" ушел еще один опорный пункт ВСУ. Наши подразделения захватывают город в широкие "клещи". С пригородами, трассами и лесополками. Этот тактический прием решает сразу две задачи. Создается угроза полного окружения не одной тысяче бандеровцев. И киевский генштаб уже начал раздергивать свои силы по фронту, не зная, на каком фланге ожидать нового прорыва русских. Кстати, именно на этом направлении ВСУ ежедневно несут до трети всех невозвратных потерь.

В Курском приграничье после массированного удара тяжелыми огнеметами и последующего штурма десантники из группировки "Север" освободили поселок Николаево –Дарьино. Вот бойцы поднимают среди развалин флаг своего подразделения.

Другая успешная атака позволила выбить радикалов из окрестностей Мартыновки. Пилоты сбросили на ферму, захваченную бандеровцами и иностранными наемниками, управляемую авиабомбу. Сколько ликвидировано боевиков – уточняется. Но факт, что после подрыва фугаса мощностью в полторы тонны тротила выжили не многие.