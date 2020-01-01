Суд отказался рассматривать дело в отношении Урсулы фон дер Ляйен

Зона несвободы, бесправия и беззакония, а также тоталитарная структура без правосудия. Так охарактеризовали Евросоюз политики из Бельгии и Франции Фредерик Бальдан и Флориан Филиппо. Оба проходили истцами по делу о коррупции в отношении главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен.

Суд отказался его рассматривать: посчитал, что главный истец не является пострадавшим. Налицо конфликт интересов - прокомментировали ситуацию инициаторы разбирательства и пообещали добиться справедливого наказания для еврочиновницы.

Напомним, в конце 2020-го года она заключила контракт на закупку вакцин от коронавируса с американским фармгигантом "Пфайзер". На тот момент препарат не прошел испытания. Фон дер Ляйен договорилась с гендиректором компании по СМС, не спросив разрешения стран ЕС. Обнародовать переписку она отказалась - якобы случайно ее удалила.

"Пфайзер" тоже не спешит публиковать разговор. Причин не объясняет. СМИ и депутаты неоднократно пытались узнать детали договора и направляли соответствующие запросы. Но участники сделки не оглашают даже общие параметры вроде точной цены, условий поставок и ответственности за побочные эффекты.