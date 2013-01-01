Собянин: Почти 20 млрд поездок совершили пассажиры по карте "Тройка" с 2013 года

За 12 лет в Москве было продано 52 миллиона карт "Тройка". По ним горожане совершили почти 20 миллиардов поездок. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, важнейшее преимущество карты - универсальность. Она подходит для оплаты проезда на метро, МЦК, МЦД, наземном и регулярном речном транспорте, а также в "Аэроэкспрессе".

В настоящее время столичная билетная система на базе "Тройки" вышла далеко за пределы города и работает более чем в 27 регионах России. При этом возможности карты постоянно расширяются. Ей можно расплатиться в кассах Московского зоопарка, в парке "Зарядье" и на городских парковках. А с прошлого года появился ещё и виртуальный аналог, который можно самостоятельно выпустить и хранить на смартфоне. Также теперь активация онлайн-пополнения происходит автоматически в момент оплаты поездки.