В Ленобласти проводят реставрацию останков ямальского мамонта

К выполнению ответственной и непростой задачи приступили реставраторы Ленинградской области. Им доставили скелет мамонта из ямальской тундры. Экземпляр очень ценный - сохранились даже фрагменты шкуры и шерсть. Опытным специалистам предстоит восстановить и расположить в правильном порядке элементы находки. Работу закончат в августе, после чего мамонта представят широкой публике.

Эту ценнейшую посылку специалисты международного центра реставрации в Ленинградской области получили от коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа. В деревянном коробе тщательно упакованы кости мамонта, а точнее его голова.

Вся коллекция древних останков, полученных с Ямала, занимает несколько стеллажей. Ее уникальность в том, что все эти кости принадлежали одной особи. Животное обитало на нашей планете в конце эпохи раннего палеолита.

Учёные говорят: это большая редкость, что зверь, который пролежал в земле 40 тысяч лет, так хорошо сохранился. Обычно даже из вечной мерзлоты удается добыть лишь фрагменты мамонта, а здесь сохранились и мягкие ткани, и шкура, и даже немного шерсти.

Скелет доисторического млекопитающего обнаружили несколько лет назад, у озера Печевалавато, это под Салехардом. Житель прибрежного поселка Константин Тадибе пошел ставить рыбацкие сети и наткнулся на кость в песке.

Когда стало понятно, что это останки именно мамонта, на место вылетела экспедиция ученых. Кости и фрагменты шкуры выбирали из песка целую неделю, размывая грунт на полтора метра вглубь сильной струей воды. Потом их сложили в мешки и на самолете доставили в Салехард, а оттуда в Ленинградскую область. Теперь у специалистов амбициозная цель - воссоздать из разрозненных фрагментов уникальный музейный объект.

"Насколько мы понимаем, в будущем у коллег в Салехарде он будет если не основой экспозиции, то одним из важных ее элементов. Поэтому результатом реставрации будет создание мамонта в натуральную величину", - рассказал Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного и исторического наследия правительства Ленинградской области.

Все фрагменты ученые уже отчистили от грязи, обработали против микроорганизмов и пропитали укрепляющим составом. Зафиксировали любопытные детали: например, кости черепа у мамонта пористые, это обеспечивало его огромной голове одновременно и прочность, и легкость. На некоторых останках обнаружили следы зубов доисторических грызунов - эти борозды не будут восстанавливать, чтобы экскурсоводы могли показать их людям. А вот собственных зубов у мамонта не досчитались - придется соорудить пластиковые импланты.

Уже понятно, что это был молодой самец 12-14 лет, ростом чуть выше двух с половиной метров. Ученые говорят: судя по повреждениям черепа, погиб от несчастного случая. Воссозданному мамонту дадут имя Тадибе - в честь нашедшего его местного жителя. По задумке, уникальный экспонат будет не стоять на четырех конечностях, а лежать на боку на наклонном подиуме. Причем, конструкцию сделают разборной, чтобы было удобнее возить на временные выставки. А вот роскошные бивни решили не восстанавливать - при раскопках на озере их не обнаружили.

Реставрация займет несколько месяцев. Первыми Тадибе увидят жители Ленинградской области, а потом мамонта отвезут на место постоянной экспозиции в Салехард.