Москвичам пообещали новую волну потепления

Похолодание в Москве уже сегодня начнет меняться очередным потеплением. Такой прогноз дали синоптики.

Днем в столице будет около 1-3 градусов ниже нуля, по области — до минус шести. Пройдет небольшой снег и усилится ветер. Но уже к вечеру столбики термометров поползут вверх. Это произойдет благодаря приближающемуся с запада тёплому атмосферного фронту, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В четверг в столице и области будет около 0 и без существенных осадков.

К выходным в Москве и области потеплеет еще сильнее. Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до +4 градусов. По его прогнозам, до конца месяца температура будет выше нормы на один градус.