ВС России нанесли удары по целям в Киеве и Днепропетровске

Взрывы прогремели в Киеве на левом берегу Днепра. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", в украинской столице работает система противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что есть угроза прилетов и на правом берегу. В городе объявлена воздушная тревога. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Ранее поступили сообщения о двух сериях взрывов в Днепропетровске. Городские власти заявили, что повреждено предприятие – какое именно, не уточняется. Объекты критической инфраструктуры взорваны также в Сумской области.