Крупный пожар в центре Грозного потушен

Крупный пожар этой ночью вспыхнул в центре Грозного. Горело двухэтажное здание, в котором был расположен магазин. Пламя охватило почти полторы тысячи квадратных метров.

Обрушились несущие конструкции, выгорела крыша. В тушении принимали участие более 70 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Спасатели не допустили перехода пламени на соседние здания.

Как подчеркнули в ведомстве, никто не пострадал. Пожар успешно ликвидировали рано утром. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Причины возгорания выясняют следователи.