Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

В столице приняли стратегию развития ВДНХ до 2030 года. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на территории выставки должен появится гостиничный комплекс и теннисные корты. Также там будут воплощены лучшие идеи ландшафтной архитектуры.

"Приняли стратегию развития ВДНХ-2030. Предыдущее десятилетие мы занимались возрождением выставки. Сегодня она стала центром отдыха, культуры, инноваций и туризма. Восемь из 10 приезжающих в Москву людей посещают ВДНХ. Реставрационные работы еще идут, но уже настало время переходить на новый уровень развития. Теперь мы можем уделить больше внимания гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни", – отметил Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал о росте популярности ВДНХ. Число посетителей выставки растет. Так, музейный город ВДНХ принял в прошлом году четыре миллиона гостей, что на 60% больше, чем годом ранее.