Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине

Конфликт на Украине нужно завершить за 100 дней. Такую задачу поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом президент США Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, заключение "сделки" по Украине будет более сложной задачей, чем изначально представлял Трамп, обещавший завершить конфликт за 24 часа.

WSJ полагает, что президент США будет лично контролировать ход переговоров, поскольку Кит Келлог — несамостоятельная фигура и полностью зависит от мнения своего босса. Более того, Трамп вряд ли допустит его до реальных переговоров.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Однако уже после избрания он признал, что на это потребуется гораздо больше суток.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что представители нового президента США пока не выходили на связь с Москвой по вопросу диалога с Россией, несмотря на все звучащие из Вашингтона заявления.