Силовики задержали на Урале группу подростков за поджог релейного шкафа

Группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области. Злоумышленники задержаны, возбуждено дело по статье о теракте, сообщили в Следстивенном комитете России.

Как сообщили в СКР, инструкции о том, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер. За выполнение преступных действий им было обещано 10 тысяч рублей. В первой половине января они подожгли релейный шкаф на участке перегона Красноуфимск - Зюрзя Горьковской железной дороги на юго-западе Свердловской области.

Из-за действий злоумышленников повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов. Возникла угроза безопасности движения поездов и значительного имущественного ущерба железной дороге. Подростки сразу же были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, их заключили под стражу, передает РИА Новости.