Зеленский потребовал от ЕС содержать армию Украины

Если Украину не примут в НАТО, то содержание ВСУ должны взять на себя страны Европы. При этом численность украинской армии будет увеличена до одного миллиона, заявил Владимир Зеленский.

Как заявил украинский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, у Украины есть 800 тысяч военных. Если Киев не примут в НАТО, не будет четких гарантий безопасности, то стране нужна миллионная армия. Но ее надо кормить. Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и европейские ценности, то ЕС должен взять на себя содержание этой армии, заключил Зеленский.

Глава киевского режима признал, что членство Украины в НАТО обойдется Европе дешевле того, чтобы содержать миллионную украинскую армию. Зеленский также поддержал идею размещения на Украине западных войск: по его словам, необходимо как минимум 200 тысяч иностранных солдат, передает ТАСС.