Командование ВСУ покинуло Красноармейск

Командование украинских войск покинуло Красноармейск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Также Гагин заявил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен. Как сказал советник главы ДНР в эфире Первого канала, нарушена логистика украинских подразделений. При этом приказа отступать от командования противник не получает.

По словам Гагина, штурм Великой Новоселки готовился заранее. Гарнизон ВСУ обречен. Украинские боевики сами это понимают – перехвачены их сообщения о том, что они обречены, что командование нарушено. Они пишут, что нет возможности ротации и доставки боекомплектов.