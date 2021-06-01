Член совета директоров банка вынес из ячейки клиентки 180 миллионов

В Москве задержан работник банка, укравший из ячейки 180 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина был задержан в аэропорту при попытке улететь из страны.

Как выяснили правоохранители, сотрудник банка выносил наличные из банковской ячейки по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он инвестировал в криптовалюту.

Пропажу средств обнаружили работники банка, после чего они обратились в полицию.

Как пишет телеграм-канал Baza, средства были похищены из ячейки в "Национальном банке сбережений". Головной офис этой организации находится в Иваново, а в Москве расположен филиал. В начале декабря клиентка банка положила в ячейку 270 миллионов рублей, а спустя 20 декабря пришла за наличными и не обнаружила большую часть денег.

В ходе проверки выяснилось, что к хищению может быть причастен работник банка 38-летний Алексей Гостюхин, у которого были ключи от ячейки клиентки, утверждает Baza.

По данным сайта банка, человек с таким именем с 2019 года является членом совета директоров. Окончил радиотехнический колледж в Екатеринбурге, высшее образование получил там же в 2012 году.