ЕС пригрозил ответить "соразмерно" на введение пошлин Штатами

Евросоюз признает стратегическую важность сотрудничества с США. В то же время, ЕС будет защищать свои ценности, интересы и права, если потребуется, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Как заявил еврокомиссар на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Евросоюз ответит соразмерно, если администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа введет какие-либо пошлины в отношении ЕС. Брюссель поддерживает контакты с новой администрацией в Вашингтоне, чтобы понять, что делать дальше, заключил Домбровскис.

Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США вводил пошлины на сталь и алюминий. Между Америкой и ЕС назрела торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В Европе заявили о нечестной конкуренции обложили пошлинами американские товары, передает РИА Новости.