Жительница района Ростокино завела в квартире 90 кошек

Столичная прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем содержании кошек на северо-востоке Москвы. Жители района Ростокино пожаловались, что одна из соседок держит у себя в квартире почти сотню истощенных животных. Она их не лечит, но и не кормит. Да и отдавать волонтерам не собирается.

Таким подавленным и совсем больным Чипс выглядел всего месяц назад, когда вместе с ещё тремя десятками собратьев по несчастью волонтерам удалось его вывезти из частного приюта-передержки в столичном Ростокине. Трихомониаз, гингивит, криптоспоридиоз, кальцевироз, короновирусный гастроэнтерит - и это далеко не полный список страшных заболеваний, выявленных в ветклинике у спасенных животных. Узнав о ситуации, в которой они оказались, Дарья Сафонова не смогла остаться в стороне, приютила у себя на время сразу 8 хвостиков. Из них двое пока в стационаре в тяжелом состоянии.

Всем животным Дарья и другие волонтеры сейчас подыскивают хозяев. Однако куда больше их волнует судьба ещё нескольких десятков животных, по-прежнему остающихся в заточении.

Об этой квартире в обычной столичной пятиэтажке, 66-летняя хозяйка которой у себя дома держала порядка 90 кошек, зоозащитники узнали ещё в декабре. В социальных сетях женщина просила всех неравнодушных помочь её приюту материально или купить корм и лекарства для кошек. Свои посты подкрепляла видео с контентом о нелегких буднях своих подопечных.

То, что многие её коты больны, слабы, находятся в тесных условиях и даже гибнут, судя собственным её по комментариям к видео, женщина вроде как и понимает. Однако хоть такой, но всё-таки свой дом всё равно кажется лучшей участью для кошек, чем улица.

Теперь достучатся в квартиру к женщине не могут ни полиция, ни общественники. Зоозащитники требуют возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными и изъятия оставшихся кошек. По их подсчётам, это ещё около четырех десятков. Поведением собственницы квартиры недовольны и соседи.

В Останкинской межрайонной прокуратуре ситуацию пообещали взять на контроль. Там планируют провести проверку.