В Пушкинском музее представили картину Джордано "Святой Себастьян"

Коллекция Пушкинского музея пополнилась истинным шедевром итальянского барокко - там после долгой реставрации представили полотно Луки Джордано "Святой Себастьян".

Картина оказалась в России ещё в XVIII веке. Судя по всему, восстанавливали холст неоднократно, хотя документов об этом не осталось. Два года реставраторам Пушкинского музея пришлось удалять грязь, снимать слои жёлтого лака, избавляться от поздних записей, чтобы наконец проявилась рука первого мастера. Кто он - долгое время оставалось загадкой. И только реставрация подтвердила атрибуцию: "Святого Себастьян" был написан Лукой Джордано.

"Эта реставрация дала прекрасный результат, благодаря которому мы обрели ещё одну работу очень крупного итальянского художника. Который своим творчеством воплощает пик стиля барокко", - отметила Виктория Маркова, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина.