Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

Сегодня в Троицком суде Москвы продлили меру пресечения блогеру Лерчек, её бывшему мужу Артёму Чекалину, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку по делу о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

Все трое находятся под домашним арестом с 4 октября минувшего года. Сегодня они просили изменить им меру пресечения на запрет определённых действий, уверяя, что скрываться от следствия не планируют. Но суд оставил всё без изменений, продлив арест ещё на два месяца.

По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов они заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банка в Дубае. В документах же были указаны ложные сведения о целях и основаниях переводов. Если вина арестованных будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.