Село Западное в Харьковской области освобождено подразделениями ВС России. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, армия Украины потеряла за сутки свыше 460 военнослужащих. Также уничтожен танк, семь боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение шести бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 250 военнослужащих. Уничтожено четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и два склада боеприпасов.