Умер первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо

Скончался первый темнокожий депутат в России Жан Грегуар Сагбо. Ему было 66 лет.

По предварительным данным, Сагбо умер после перенесенного инсульта. Это произошло еще в конце декабря, однако известно об этом стало только сейчас. По данным СМИ, похоронили мужчину на родине в Бенине.

Жан Грегуар Сагбо родился в 1959 году в Республике Бенин. Высшее образование получил в Советском Союзе, где во время учебы женился на русской девушке. Позднее вместе с семьей он вернулся на родину, но вынужден был бежать обратно в СССР из-за обвинений в антикоммунистической деятельности.

Жил Сагбо в Тверской области. В 2010 году впервые стал депутатом поселка Завидово, а затем неоднократно избирался депутатом районного совета. В последние годы бывший депутат возглавлял местное СНТ.