Шольц решил укреплять ВСУ и после завершения конфликта на Украине

Германия намерена укреплять украинскую армию и после завершения конфликта на Украине, заявил Олаф Шольц. По словам канцлера ФРГ, было бы хорошей новостью, если бы война закончилась – но даже в этом случае Берлин должен действовать, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее.

Как сказал Шольц в интервью медиагруппе Funke, после завершения войны речь пойдет о гарантиях безопасности. А также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой она будет укреплять вместе со странами ЕС.

Канцлер Германии добавил, что эту тему обсудят с союзниками в ближайшее время. При этом Шольц подчеркнул, что в настоящий момент подобные спекуляции запрещены. По его словам, ничего не должно решаться за спиной Украины, передает ТАСС.