Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Овны

Вам может показаться, что дела идут слишком медленно или вовсе застряли. Это нормально, говорят звезды: более активный период начнется лишь в конце февраля.

Тельцы

У вас могут возникнуть проблемы на учебе из-за излишней спешки или недопонимания с преподавателями. Умерьте пыл и эмоции, они сегодня только мешают.

Близнецы

Неподходящий день для вложения денег, заключения договоренностей и контрактов. Занимаясь финансовыми вопросами, подстраховывайтесь во всем.

Раки

Марс в вашем знаке конфликтует с Меркурием в Козероге, что может стать почвой для потрясений в личной жизни. Будьте невозмутимы, чтобы не конфликтовать.

Львы

Вам не стоит сегодня искать работу или различных исполнителей, специалистов, через интернет. В крайнем случае можно обратиться за рекомендациями к друзьям.

Девы

Вы сегодня на удивление необщительны: желание побыть в одиночестве победит все остальные. Не стоит назначать на сегодня собеседования или важные встречи.

Весы

Вы можете опоздать на работу из-за домашних проблем, поломок или аварий на дорогах. Возможно, вам придется отменить встречи или задержаться в офисе.

Скорпионы

Неудачный день для перемещений, поездок, посылок, логистики. Вам лучше сократить активность и углубиться в спокойные дела, не привлекая к себе внимание.

Стрельцы

Бывают дни, когда финансовые операции протекают с приключениями. Держитесь подальше от денег, чтобы не потерять их и не испортить себе настроение.

Козероги

Меркурий в вашем знаке попал под негативные лучи Марса, поэтому дела могут пойти не по плану. Постарайтесь не спешить, в том числе и с выводами.

Водолеи

Восприимчивость к простудам, вирусам, а также риск травм обусловлены дуэлью Меркурия и ретро Марса. Бережно относитесь к своему здоровью, это главное.

Рыбы

У вас могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями или ссоры в группах, чатах. Не идите на поводу у Марса, не спешите ссориться и разрывать отношения.